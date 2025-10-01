Новини
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за да закрием прокуратурата
Автор: Ваня Кузманова 12:20Коментари (0)72
© Булфото
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ", коментира в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев предложението на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" за закриване на агенцията.

"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците", каза още Василев.

По думите му, ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет.

"Обаче ще има негативен ефект за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години", допълни председателят на ПП.

"От ПП-ДБ сме инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици. Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се изпълнят исканията на младите лекари", каза още той.



