Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ

"Искаме да излъчим кандидатура на президентските избори, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща", заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.



По думите му вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да свършат някаква истинска работа.



"Чухте предложение за майчинските, знаете предложението за заплатите на младите лекари. Това е нещо, което реално ще се отрази на живота на българските граждани", допълни Василев.



На въпрос за призива на Борисов за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев отговори: "Радвам се, че накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там", посочи Василев.



Относно побоя над директора на полицията в Русе, Василев каза, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. "Това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите", каза още той.