Асен Василев, след като им бе връчен вторият мандат за съставяне на правителство от държавния глава Румен Радев. Мандатът беше върнат веднага неизпълнен, предаде репортер на ФОКУС.
"Това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от два месеца, както е предвидено в доклада, е, че всъщност се цели едно – на всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот“, коментира Василев.
Депутатът заяви, че управляващите искат да въведат т.нар. "броячки“ за два месеца, а ако се поръчат нови машини, те трябва до 10 февруари да бъдат купени и сертифицирани. По думите му, при заложен срок от по-малко от два месеца е очевидно, че подобна техническа подмяна не може да бъде реализирана на практика.
"Пъкленият план им е да се мине изцяло на хартиено гласуване", заяви той и допълни:
"Когато имахме 100% машинно гласуване, имаше най-честни избори и най-малко изборни нарушения. Машините са избрани от ГЕРБ – правителството на Бойко Борисов прави поръчката. Защо са ги поръчали, ако не им харесват?"
Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше най-малко изборни нарушения
© ФОКУС
Още по темата
/
Проф. Александър Маринов:Президентът е единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии
08:32
Още от категорията
/
Бившият депутат от "Величие" Николай Марков: На онези, които обиждаха, унижаваха и заклеймяваха Слави, ще кажа само едно
11:07
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Металург
преди 1 мин.
"Ала-бала с президента,иначе сме 7 процента".Марш в кочината прасе ококорено!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.