ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Той коментира, че записа, на случилото се показва, че шефът на ОДМВР-Русе и неговия съсед са били пияни.
"От записа се вижда, че не е ясно какви действия са правели момчетата. Вижда се, че приятелят на шефа на ОДМВР-Русе първи посяга. Спречкването е няколко секунди, кои кога се е легитимирал - не е ясно. Линейката е отпратена 67 секунди без да има някой в нея. Двете патрулки не установяват тежка телесна повреда и не регистрират инцидент, лицата не са задържани и няма сводка към този момент. С това искам да ви кажа, че МВР излъга грозно. Министърът на МВР излъга два пъти още по-грозно", обясни Василев.
"Този случай не е единствен, подобни действия видяхме и с Благо Коцев. Очевидно законът в България не е един за всички, човекът с АТВ бе пуснат, видяхме какво се случва с прокурорския син в Перник. Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили приближен на някого си шеф", каза още Асен Василев.
Василев заяви, че МВР трябва да отговори защо няма записи от боди камерите на полицаите по време на инцидента, защо двете патрулки са отишли на мястото на инцидента и са си тръгнали и защо е дошла линейка и не е регистрирала телесни повреди.
"Тези младежи трябва да са в затвора, когато съдът ги осъди, категоричен е той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ с важна новина за парите на българите
10:47 / 10.09.2025
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
10:35 / 10.09.2025
Купувачите на морски ваканционни имоти са предимно българи
10:21 / 10.09.2025
Издирват 9-годишната Селин Велинова
10:09 / 10.09.2025
Кметът на Горна Оряховица: Предполагам, че "копаенето" на криптов...
10:37 / 10.09.2025
Сакар продължава да гори! Очаква се огънят да бъде локализиран дн...
10:51 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета