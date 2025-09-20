Новини
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов
Автор: Елиза Дечева 13:39Коментари (0)23
© Facebook
Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов. Това обаче ясно показва кой в момента дърпа конците. Това каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. 

"Имаме главен прокурор, който е незаконен, и министър на правосъдието, който гласува за закон, според който след шестия месец, трябва да се избере нов главен прокурор.

Министърът на правосъдието трябва да свика Висшия съдебен съвет, да събере двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни ясно какво е имал предвид авторът на закона. Ако Борисов наистина контролира кабинета, а не Пеевски, министърът на правосъдието трябва да свика пленарна сесия и да започнем да въвеждаме ред в държавата“, каза още Василев. 

Във връзка с новината, че заместник-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев каза: "Имаме един прост въпрос: тези хора какво разбират от води и ВиК?", каза той.



