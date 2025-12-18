Асен Василев на протеста в "Триъгълника на властта" Асен Василев, предаде репортер на ФОКУС.
"Най-накрая спряхме бюджета. Приключихме с него!", заяви Василев.
"Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да приключим с него, докато не се насрочат изборите. Никакво отпускане. Избори“,призова Асен Василев.
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството!
©
Още по темата
/
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
15.12
Още от категорията
/
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
12:05
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
10:42
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.