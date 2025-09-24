ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Поискаха спиране на еврофондовете за България
"От "Алда" са поискали спиране на еврофондовете за България. Когато системата не работи, от Европа почват да действат. Заради кефа на "голямото Д" - 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и фирми", каза той.
Асен Василев беше категоричен, че не го пази полицията. "Когато една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната", заяви той.
"Днес внесохме законопроект, който внесохме и януари: 3 млрд. лв. да бъдат събрани от таксата върху транзита руския газ. България е единствената точка в Европа, от която се транзитира руски газ. Тези 3 млрд. ще бъдат взети от "Газпром", а не от гражданите и да се ползват за по-високи заплати на лекарите например", каза още Василев.
По думите му, България в момента има възможността да вземе тези пари от "Газпром". Това е световна и европейска политика, която е добра за България, според него.
