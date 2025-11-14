Асен Василев по отношение на предложението на правителството директорът на НАП Румен Спецов
да стане особен управител на рафинерията "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
"По закон особения управител на "Лукойл'' трябва да има поне 5 години опит в петролната индустрия, а не мисля, че г-н Спецов ги има", каза още Василев и изрази надежда, че това е лоша шега на правителството.
"Недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който не отговаря формално на изискванията", каза още той.
Асен Василев: Румен Спецове бе назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия!
