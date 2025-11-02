Асен Василев в ефира на NOVA.
"Заплатата, заложена в бюджета, ще бъде 620 евро, а не 605. Това ще наложи да се преправя новия проектобюджет", каза още бившият финансов министър.
Той също обяви, че капиталовата програма в бюджета е 15 милиарда лева, което е два пъти повече от 2024 г.
"Ако "Лукойл" спре на 21 ноември, това ще бъде силен удар по България. Ние още по време на кабинета "Денков" съставихме план. Сегашното правителство няма такъв план", добави Василев.
"Държавата няма да фалира, но ще има обедняване на населението, ако "Лукойл" спре", каза още той.
Асен Василев: Ще има поправки. Ако "Лукойл" спре, българите ще обеднеят
©
Още по темата
/
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
29.10
Експерт: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Още от категорията
/
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
11:44
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.