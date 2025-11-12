Асен Василев след като комисията по бюджет и финанси беляза провал, защото нямаше кворум.
"Така бюджет не се прави. Всичко това е арогантност, тип "ние знаем най-добре как да разрушим българската икономика и ще го направим въпреки всички предупреждения", каза още Василев.
Според лидерът на ПП управляващото мнозинство целенасочено се опитва да направи най-голямото увеличение на данъци от 96 година насам.
"Въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на бухалките, които да се увеличат на места с над 50 процента още и да се напълнят касичките на властта", допълни Асен Василев.
"Такова непрофесионално и арогантно отношение към хората към хората, които произвеждат БВП на страната аз не съм виждал", каза още той.
Бившият финансов министър обясни, че има начин как да не се вдигнат данъците и осигуровките, както и, че има начин как да се направи нормален бюджет, но по негови думи се наблюдава пълен отказ на управляващите да влязат в разговор.
"Трябва да започне истински диалог, за да може да се стигне до параметри на бюджета, които са разумни, които биха довели до ръст в икономиката и които не биха позволили да се стига до драматично увеличение на преразпределението, което държавата прави, тоест да изземе много повече от всички граждани и фирми, както виждаме 2025 г. и в проектобюджета за 2026 г. , обобщи той.
Асен Василев: Така бюджет не се прави!
© Булфото
Още по темата
/
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Млекопреработватели и фермери: При приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%
10.11
Каримански за Бюджет 2026: Ситуацията ще се влоши, ако дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията
10.11
Близо 1 млрд. евро са заложени в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г., от тях около 90 процента са за заплати
10.11
Още от категорията
/
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.