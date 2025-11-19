Асен Василев, след като народните представители приеха Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в пленарна зала още в петък, а бюджетите на НЗОК и ДОО - утре, предаде репортер на "Фокус".
"Вчера на Бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не защити бюджета. ГЕРБ са в ролята на данъчни на Делян Пеевски, а не на дясна партия. Абсолютно скандално и пагубно ще е, ако този бюджет бъде приет в този му вид. Това може да бъде предотвратено - спират се парите за касичките и бухалките и така не се вдигат данъците и осигуровките'', каза още Асен Василев.
Депутатът алармира, че е имало "тайна закуска в Банкя" в присъствието на Валентин Златев, Румен Спецов и Бойко Борисов и попита:
"Валентин Златев ли ще управлява "Лукойл"?"
Асен Василев: Това е опит да се наложи най-пагубният бюджет в последните 25 години
©
Още по темата
/
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
17:23
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Още от категорията
/
"Лукойл" се надява, че особеният управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
17:14
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
16:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.