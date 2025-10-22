ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
© Булфото
Това заяви в кулоари председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".
Василев подчерта, че ситуацията е тежка и това изслушване може да доведе до много по-сериозни последици за страната ни от това да се спрат милионите от вторто плащане по ПВУ.
"Има отказ на управляващото мнозинство страната ни да има нов истински главен прокурор, а не узурпатор", каза депутатът.
По темата за Бюджет 2026 година, той заяви:
"Силно притеснително е, че се чува, че тепърва се обсъждат параметрите на Бюджет 2026, защото той трябва да бъде внесен в следващата седмица в НС по закон".
"Това е мимикрия, опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ", така коментира председателят на ПП предложението на ГЕРБ и ИТН председателят на парламента да се избира по ротационен принцип.
Още по темата
/
Николй Денков: Управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи, може да доведе до срутване
12:22
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
10:40
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
Още от категорията
/
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
21.10
Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
21.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.