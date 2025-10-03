Новини
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
Автор: Емануела Вилизарова 12:12Коментари (0)20
© Булфото
В момента Борислав Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата. Това каза Асен Василев пред журналисти днес в кулоарите на пармалента, предаде репортер на "Фокус".

"България е без главен прокурор, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите. Всяко нареждане зa заплати, което е подписал Сарафов след 21 юли е незаконно", каза още Василев, позовавайки се на информация от съда.

В тази връзка депутатът уточни още, че са подадени сигнали към СГП, Агенция "Държавна финансова инспекция" и прокурора, разследващ Сарафов.

Той обясни, че заплатите от 21 юли насам са раздадени без правомощия, което определи като престъпление.



