Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!

© Ако някой си мисли, че може да поръчаме статия в "The Wall Street Journal'' и да определяме редакционната политика на изданието, много ни е надценил.



Така председателят на "Продължаваме Промяната'' Асен Василев отговори на обвиненията на лидера на "ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски, който по-рано заяви, че статията е поръчана от ПП-ДБ.



"В статията се казва, че е търгуван българския национален интерес с цел да се премахнат санкциите на Пеевски. Абсолютно недопустимо!''.



Василев алармира за нередности.



"Това, което виждаме е, че снощи в 18:30, след като е затворило деловодство на парламента, е внесен законопроект от Делян Добрев и "ДПС-Ново Начало''- заедно, който законопроект казва, че Пеевски трябва да одобрява продажбата на "Лукойл'' в лицето на председателя на ДАНС''.