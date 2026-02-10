Асен Василев във връзка със случая "Петрохан".
"ДАНС и прокуратурата не са се намесили навреме и хвърлят най-разнообразни теории, като МВР оборва ДАНС и казаното от и.ф. главен прокурор, нищо не е ясно. Целта е да се замете фактът, че не са си свършили работата“, коментира Василев.
Депутатът отрече да е познавал организацията "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и дейността ѝ и разясни казуса с дейността на министъра на околната среда Борислав Сандов в кабинета "Петков":
"Имало е меморандум на Министерството на околната среда и водите с тази организация, а не споразумение. Самата организация, доколкото разбирам, е регистрирана в Търговския регистър, последната проверка в него е показала, че в съда и в регистъра има над 60 организации с такива имена, те са давани последните 20 години. Така че всички тези опити да се прави "политическо пришиване" са абсолютно непристойни, грешни, защото това, което виждаме е една трагедия с шест трупа".
"Не е притеснително, че кметът на София Васил Терзиев е дарявал средства на организацията, тъй като го е правил за няколкостотин организации", каза още депутатът и добави, че ставаме свидетели на "абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата".
"Да не забравяме, че Николай Денков поиска оставката на председателя на ДАНС Деньо Денев и тогава президентът не се съгласи тя да бъде подписана", допълни той като отбеляза, че ПП-ДБ отдавна искат оставката и на и.ф. Борислав Сарафов.
"Има подадени сигнали, ако има нередности, имало е две години да се направят разследванията, няма арестувани и сега, когато става трагедията. За да прикрият това си бездействие, започват да хвърлят всякакви бомбастични версии в публичното пространство, които нямат нищо общо с истината и си противоречат, изтъкна председателят на ПП. Не знам каква е истината, но виждам, че три различни институции – МВР, ДАНС и прокуратурата, лансираха пет различни версии в рамките на четири дни", посочи той.
И припомни, че ПП-ДБ вече са поискали изслушване на вътрешния министър в оставка и разсекретяване на всички документи по случая. Според Василев в момента се замитат следи.
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
