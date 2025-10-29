ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
© Булфото
Това каза бившият финансов министър и настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" Асен Василев по отношение на проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Националният осигурителен институт, предаде репортер на "Фокус".
"Първо както казах още вчера няма една дума, една стотинка за младите лекари. Има близо един милиард допълнителни приходи и няма една стотинка за младите лекари, въпреки заявките на управляващите от вчера", каза Василев.
"Фокус" припомня, че вчера народните представители отхвърли на второ четене законопроектите за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. От управляващото мнозинство предложиха и трите внесени проекта да бъдат отхвърлени, тъй като коалиционният Съвет за съвместно управление е взел решение исканията да бъдат удовлетворени през бюджета на НЗОК за следващата година.
Василев очерта още два проблема:
"Второто нещо, което виждаме е, че са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще взимат по 30 лева- до там са го докарали и да не спазят закона за определянето на минималната работна заплата. След това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми- 600 лева допълнителни осигуровки за пенсия, срещу което получавате това, което е записано в закона- швейцарското правило".
По думите му, ако не се заделят 4 млн. лв. за ББР - пари ще има.
Още по темата
/
Има ли опасност България да тръгне по "гръцки или румънски сценарий" с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.?
27.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
20.10
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
16.10
Още от категорията
/
Прокурор Димитър Костов: Мълчанието на прокуратурата по случая с пребития Иво Илиев е по молба на близките
11:43
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
11:31
Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама!
28.10
Атанас Атанасов: В доклад на САЩ се говори за руски заговор за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер
28.10
Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?
28.10
Автопаркът на народните избраници – половината са декларирали автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета - с обща стойност 2,79 млн. лв.
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.