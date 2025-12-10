Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".
"Борисов, чуваме ли се? Оставката е факт", каза Василев, подчертавайки, че гражданите вече са я взели.
"Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, Слави и към Зафиров е идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко", обясни той, повтаряйки: "Идете си с мир и дайте оставката на това корумпирано правителство".
Според Василев никой не може да управлява България напук на българските граждани.
