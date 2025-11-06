Асен Василев по време на пресконференция на партията.
"Ако погледнете планираните приходи за Бюджет 2026, те са 51.4 млрд. евро или 20% по-високо от това, което реално ще бъде събрано тази година", отбеляза той.
С изказването на Василев, че всичко това е било предсказумо е съгласен и Николай Денков.
"Това, което ще се случи е да се оттеглят инвеститорите от страната ни. Има обща бизнес среда и с този бюджет правителството искат да изгонят бизнеса от България", заяви той.
"Вече трети ден от както е публикуван проектобюджета има абсолютно мълчание от Министерството на финансите. Безпрецедентно е министър и цялата министерство да не излязат да защитят или най-малкото да обяснят това, което са произвели", категоричен е Василев.
Асен Васлев за Бюджет 2026: Нито едно правителство не си е позволявало такъв рекет
