Асоциацията на българските застрахователи с официална позиция
ФОКУС публикува съобщението без редакторска намеса:
АБЗ, като представително сдружение на застрахователния сектор в България, последователно отстоява позицията, че ефективният, независим и професионален регулаторен надзор е основна предпоставка за стабилността, прозрачността и устойчивото развитие на застрахователния пазар. Ролята на Комисията за финансов надзор (КФН) е от ключово значение както за гарантиране на спазването на нормативната рамка, така и за защитата на правата и интересите на потребителите на застрахователни услуги. Съществен елемент от дейността на КФН е постоянният надзор върху финансовата стабилност както на застрахователния пазар като цяло, така и на всяко застрахователно дружество поотделно, включително чрез системно наблюдение на адекватността на застрахователните премии с оглед способността на дружествата да изпълняват своите задължения към застрахованите лица.
В този контекст АБЗ отчита, че избраното преди осем месеца ръководство на Комисията за финансов надзор, в лицето на председателя и заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор“, провежда политики, основани на професионален, последователен и принципен регулаторен подход и на открит и конструктивен диалог със застрахователния сектор и останалите заинтересовани страни. Именно последователното прилагане на този подход във всички ключови аспекти на надзорната дейност, включително по отношение на финансовата и ценовата устойчивост и управлението на застрахователния риск, АБЗ приема като необходима основа за стабилен и предвидим застрахователен пазар.
В резултат на този подход в кратък срок бе постигнат осезаем напредък по редица отлагани с години важни за сектора въпроси, свързани с регулаторната рамка, надзорната практика и взаимодействието между регулатора и пазара. В тази връзка АБЗ изразява своята подкрепа за ръководството на Комисията за финансов надзор и готовност за продължаване на конструктивното сътрудничество в интерес на стабилен застрахователен пазар и ефективна защита на интересите на нашите потребители.
