неправомерно видеонаблюдение и изтичане на видеоматериали от козметични салони.
"Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Съгласно законодателството на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните — управителя или собственика на съответното дружество. Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия", пише в позицията.
От АКБ подчертават, че има съществена разлика в нивата на информираност и етика в нашия сектор. "Членовете на Асоциацията на козметиците в България са специалисти, които се стремят към постоянно усъвършенстване и са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията. Членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност", обръщат внимание от Асоциацията.
Те припомнят, че видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност при процедурни и терапевтични кабинети; съблекални и санитарни помещения и зони, в които клиентите са частично или напълно разголени.
"Принципът "с цел сигурност“ не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента. Дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност", се подчертава в позицията.
"Призоваваме всички колеги в страната да преразгледат практиките си. АКБ ще продължи да оказва методическа подкрепа на своите членове, за да гарантира, че те остават пример за законосъобразно и етично поведение. Вярваме, че публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш в България", изтъкват от АКБ.
Асоциацията на козметиците в България излязоха с позиция след скандала с "порно" салоните за красота
© Илюстративна снимка
Още по темата
/
Адвокат: Всяка жена с преглед в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
08:29
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
ВМРО за скандалите в козметични салони: Българската жена е оставена без защита в собствената си държава
05.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове! Жени в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Още от категорията
/
Как обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
10:04
Кирил Домусчиев: По-висока цена на електроенергията означава по-висока цена на продукцията ни, създава инфлация
05.02
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
04.02
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
03.02
Строи ли се в Бургас?
03.02
Експерт за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.