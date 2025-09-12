ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и емоционален дисбаланс в този период
Затъмненията в коридора на затъмнението се случват между лунното и слънчевото затъмнение, което е сега през месец септември.
"Лунното затъмнение беше в знака Риби, а на 21 септември ще имаме и слънчевото затъмнение, което ще се случи в знака Дева. Това е една ос, която е свързана по принцип със служенето, с отдаването, но е свързана и с интуицията, с реда и с това до каква степен ние сме готови да дадем от себе си нещо за другия. Хората могат да усетят напрежение, могат да усетят объркване, могат да усещат умора, могат да усещат емоционален дисбаланс. Това са съвсем нормални прояви психологически или физически и не трябва да се стряскат по никакъв начин от тях.“
По думите й това е период и момент, когато нещата излизат наяве, истината се открива пред нас "и много често, тъй като Рибите ни карат да живеем в някаква илюзия, в някаква лъжа, в някаква измама, и маската на много хора или на много ситуации пада и се разпадат тези остарели модели, тези измами, тези лъжи и идва при нас истината. Това е един процес, който бих казала, че е полезен за хората“.
Астрологът обясни още, че до 28 септември ще сме под влиянието на коридора на затъмнението, като различните зодиакални знаци ще го усетят по различен начин. Рибите, девата, близнаците, стрелеца – това ще са знаците, които по някакъв начин ще го усетят по-видимо, но пак зависи от астрологичната натална карта на всеки един човек.
"Коридорът на затъмнението може да внесе много сериозни, важни събития, които да бъдат свързани с икономиката, с политиката на дадена страна, обществото по някакъв начин да се осъзнае, да се разбунтува. Това е една врата към едно ново осъзнаване и към едни нови възможности, които предстоят и в глобален план“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1065
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
12:42 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
12:37 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета