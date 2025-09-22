ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Астрономическата есен настъпи, следва местенето на стрелките с час назад
Докато сега за нас започва есента, за Южното полукълбо на Земята започва пролетта, тъй като след пресичането на небесния екватор Слънцето ще навлиза все повече в Южното звездно небе.
На 26 октомври (Димитровден) преминаваме и към астрономическото (зимно) часово време в 04:00 часа сутринта, когато стрелките на часовниците ще се преместят с 1 час назад.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пак антирекорди: До дни двама шофьори ще получат "честитки" от Пъ...
22:27 / 22.09.2025
Диана Дамянова: Политиката в България е срамна професия
22:28 / 22.09.2025
Много топло време ни очаква през първия есенен ден
19:03 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
19:03 / 22.09.2025
Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, ...
16:16 / 22.09.2025
Защитата на Коцев настоя за нов отвод и промяна на началния час н...
16:16 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета