Страната беше докарана до това положение в резултат на маневрирането на премиера Борисов и натиска на неговите коалиционни партньори. Единственият изход е оставка на правителството“. Не знам как ще ви прозвучи, но навремето Хан Крум е казал: "Като не искате мира, на ви секира.“ Това каза председателят на "Демократи за силна България“ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов на брифинг на коалиция "Продължаваме промяната – демократична България“ днес.Той обърна внимание и на опитите за форсирана подмяна на ръководствата на специалните служби. Миналата седмица в Комисията по обществен ред и вътрешна сигурност са били внесени текстове, предвиждащи в рамките на един месец да бъдат избрани нови директори на ДАНС, ДАР и ДАТО. "Настояваме тези процедури незабавно да бъдат спрени. При вероятност от предсрочни избори подобни действия застрашават националната сигурност и целят да поставят службите под политическа зависимост,“ заяви Атанасов.В изявлението си той подчерта, че кризата е резултат от натрупано обществено напрежение и липса на адекватна реакция от страна на управляващите.По отношение на последните събития в сектора "Сигурност“, Атанасов допълни, че за опазването на обществения ред отговорност носят две институции – МВР и ДАНС. Затова той настоява за оставката на вътрешния министър и на цялото правителство, както и за освобождаването на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. "Отдавна предупреждаваме, че този човек е политически ангажиран. ДАНС носи пряка отговорност за случилото се на площада,“ подчерта той.