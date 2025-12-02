Атанас Атанасов: Хан Крум е казал: "Като не искате мира, на ви секира"
Той обърна внимание и на опитите за форсирана подмяна на ръководствата на специалните служби. Миналата седмица в Комисията по обществен ред и вътрешна сигурност са били внесени текстове, предвиждащи в рамките на един месец да бъдат избрани нови директори на ДАНС, ДАР и ДАТО. "Настояваме тези процедури незабавно да бъдат спрени. При вероятност от предсрочни избори подобни действия застрашават националната сигурност и целят да поставят службите под политическа зависимост,“ заяви Атанасов.
В изявлението си той подчерта, че кризата е резултат от натрупано обществено напрежение и липса на адекватна реакция от страна на управляващите.
По отношение на последните събития в сектора "Сигурност“, Атанасов допълни, че за опазването на обществения ред отговорност носят две институции – МВР и ДАНС. Затова той настоява за оставката на вътрешния министър и на цялото правителство, както и за освобождаването на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. "Отдавна предупреждаваме, че този човек е политически ангажиран. ДАНС носи пряка отговорност за случилото се на площада,“ подчерта той.
