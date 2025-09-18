ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Атанас Атанасов: Опозицията да не продължава с евтините спектакли!
Той апелира опозицията да се фокусира върху важните теми за обществото, " а не върху евтини спектакли, на които станахме свидетели и днес".
"Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях (бел от ред: върху обществото).
Атанас Атанасов изрази съболезновай на семейството и близките на загиналия полицай в столицата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 587
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
17:47 / 18.09.2025
Пеевски: България ще бъде държава, а не соросоидна общност, аз съ...
17:10 / 18.09.2025
Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие
17:07 / 18.09.2025
САЩ и България обединяват усилия за спиране на трафика на фентани...
17:07 / 18.09.2025
Едно от най-опасните създания за хората и животните прониква на н...
16:44 / 18.09.2025
МВнР с препоръка към българите в Италия
16:43 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета