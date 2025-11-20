Атанас Зафиров ще открие дискусия на тема: "България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“.
Събитието ще се състои на 21 ноември 2025 г. (петък), от 16:00 до 18:00 часа в зала "Форос“ на Международния конгресен център в Зона за обществен достъп на Пристанище - Бургас.
Във фокуса на дискусията е стратегическият подход на Европейския съюз за гарантирането на сигурен и устойчив регион на Черно море.
Ще бъде обсъдена ролята на Европейския парламент и политическата визия на ЕС за стабилен и свързан Черноморски регион. Темата ще представи ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин.
Цветелина Пенкова, заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент ще говори по темата за енергийните коридори и стратегическата свързаност в региона на Черно море като част от европейската черноморска стратегия.
В дискусията участие ще вземат още зам.-министърът на външните работи Николай Бериевски, зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, инж. Петър Кънев, ръководител на Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество ръководител (ПАЧИС), проф. д-р Маруся Любчева - учредител на Черноморския институт, гр. Бургас, както и представители на морската индустрия.
Организатори на форума са членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.
