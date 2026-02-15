Андрей Гюров да свика заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет по случая "Петрохан“. Това заяви председателят на групата на ПП–ДБ и лидер на "Демократи за силна България“ Атанас Атанасов в социалните мрежи.
По негови думи службите, които имат отношение към случая трябва да разсекретят информацията за оперативното взаимодействие с тези лица. Да се изготви цялостен меморандум и да го публикуват. "Да се види има ли оперативен чадър върху тази група от хора и за какво е бил използван. Дали някои от тях не са били вербувани заради това, че са имали зависимости?", допълни Атанасов.
Той подчерта трябва да се разбере кой каква отговорност е носил за "този обществен провал", а институциите да предприемат незабавно всички мерки, за да "успокоят обществото".
