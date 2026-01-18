На 18 януари православната църква почита паметта на Свети Атанасий (Афанасий) Великий. Този ден е известен повече като Атанасовден.Според народните вярвания на Атанасовден не се извършва тежък физически труд, за да се запази здравето през годината.Според вярванията това са най-студените дни на зимата, но след Атанасовден тя започва да си отива. Ясното небе вещае ранна пролет, снеговалежът се приема като знак за богата година и добър добив на мед, а ако птиците летят ниско, се очаква лошо време. Снежна буря означава дълга зима, докато слънце по обяд е знак за скорошно затопляне.Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Живко, Живка, Трайка, Таско, Наско, Тана и Наца.