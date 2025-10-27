ЗАРЕЖДАНЕ...
Аварирал тир затруднява движението по АМ "Тракия"
©
Ограничени са активна и аварийна ленти. Трафикът се регулира с пътни знаци.
От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Още по темата
/
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
10:33
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
19.10
Още от категорията
/
Край на дяловото разпределение на топлоенергията в сметките ни за парно – съдът на ЕС каза, че е незаконно
14:05
Проф. Петър Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже от тавана и да свърши всичко
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.