Временно движението при км 22 на АМ "Тракия“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".Ограничени са активна и аварийна ленти. Трафикът се регулира с пътни знаци.От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.