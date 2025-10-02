Новини
Автобус аварира на АМ "Тракия"
Автор: Илиана Пенова 10:58
© Facebook
За аварирал автобус на АМ "Тракия", съобщават пътуващи в социалните мрежи. 

Инцидентът е станал в посока Бургас на разклона за Велинград и Ценово. 

На мястото на произшествието има екип на полицията. Все още няма информация дали има пострадали.








