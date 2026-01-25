ItiBar Haber.
Всички пътници в автобуса са били евакуирани преди да избухне пожарът. Докато граждани от околността са се опитали да окажат първа помощ, на мястото са били изпратени пожарни екипи, тъй като пламъците са се разпространили бързо.
В резултат на пожара автобусът е напълно унищожен. Властите са започнали разследване, за да установят причината за пожара.
Автобус от България се запали в митническата зона на "Капъкуле"
