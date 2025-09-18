Новини
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Автор: Луиза Транчева 20:56Коментари (0)77
Автобус на градския транспорт във Велико Търново се ударил в пътен знак, като съоръжението е паднало върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус"

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало. Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. Информация за състоянието на пострадалите все още няма. 

Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно.








