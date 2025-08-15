Новини
Автоинструкторът на шофьора, забил колата си в автобус: Имаше опит зад волана преди курса, не е правил нарушения
20:44
Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. Загина човек, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Клип, минути след полунощ, показва как 21-годишният шофьор се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“. Губи контрол над автомобила. Не успява да вземе завой. Минава на червен светофар и се врязва в спрелия на кръстовището автобус.

"Основната версия е несъобразена скорост, ще се изясни в производството. Водачът е млад, роден е 2004 година. Правоспособен от 1 август тази година – с 2 седмици стаж зад волана, има съставени общо 6 фиша за маловажни нарушения“, коментира комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция“ към СДВР.

На място загива един от пътниците в автобуса. 6 души са в болница - четирима от тях  - в тежко състояние. Включително шофьорът на автобуса.

Летящият автомобил минава на сантиметри от две таксита, спрели на същия светофар. Единият от тях разказва за ужаса от фаталния сблъсък. Уважаваме желанието му да не показваме лицето му.

21 годишният мъж, карал леката кола не е собственик на автомобила. Оказва се той е лизингов, собственост на негов приятел.

Близо 5 месеца преди да получи книжка за шофьор, 21-годишният Виктор публикува клипове с дрифтове и шофиране с висока скорост. Колите са различни, всичките - бързи.

Свидетелството си мъжът получава на 1 август. За 14 дни прави 6 нарушения - основно за оборудването на автомобила - липса на аптечка и триъгълник. По данни на полицията 2 от нарушенията му са от вчера - часове преди катастрофата.

bTV разполага със записите от изпита на 21-годишния Виктор. Той продължава 25 минути. Впечатление прави, че изпитващите не са с колани.

Медията успява да се свърже по телефона с автоинструктора на 21-годишния мъж. Автоинструктурът отказва да застане пред камера на телевизията, но ни обяснява, че Виктор е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.




