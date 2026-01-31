Автомивките във фокуса на НАП
По данни на клиенти, на много места услугата е поскъпнала рязко – от един лев директно на едно евро. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство, тъй като според потребители цената почти се е удвоила, без съществена промяна във времетраенето на услугата.
Проверка във Велико Търново показва, че и там след 1 януари измиването на автомобил струва едно евро. Част от клиентите смятат повишението за несправедливо, тъй като времето за измиване е останало почти същото. Други обаче твърдят, че за по-високата цена се предоставя и по-дълго време, предава NOVA.
Собственикът на автомивката обяснява, че преминаването към едно евро е било наложено от технически ограничения на системата. По думите му времетраенето на услугата е удвоено – от около минута и половина на три минути, а при прахосмукачките времето също е увеличено.
Заради множеството сигнали НАП извършва приоритетни проверки именно в този сектор. От приходната агенция заявяват, че инспекциите ще сравняват времетраенето на услугите преди и след превалутирането, за да се установи дали има реално увеличение на цените или става дума за спекула.
Персоналът на проверените автомивки отрича да има нарушения и твърди, че клиенти има както недоволни, така и доволни. Според служителите потокът от автомобили не е намалял и услуги се ползват ежедневно. Въпреки това част от потребителите остават скептични и са категорични, че поскъпването е факт.
