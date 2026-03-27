За горящ автомобил на автомагистрала "Тракия" в участъка между Ямбол и Карнобат научи. Инцидентът е станал около 18:00 часа в посока София. По коментари на преминаващи по магистралата шофьори, превозното средство, обхванато от пламъци се намира в аварийната лента. На снимките, публикувани в социалната мрежа не се забелязват екипи на пожарната и "Пътна полиция". Към момента няма данни за пострадали.