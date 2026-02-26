Автомобилен състезател: В ръцете на този, който не го владее, автомобилът е предпоставка за много сериозни катастрофи
© ФОКУС
Скоростта винаги трябва да бъде съобразена с условията на пътя и контролирана спрямо видимостта, подчерта Камбуров. "Високата скорост може да бъде безопасна, когато се извършва в контролирана среда. Тъй като в градски условия нямаме такава среда, хубаво е да преценим нашите възможности и тя да бъде съобразена с пътните условия и с възможностите на автомобила. За да шофираме с висока скорост, трябва да притежаваме преди всичко дисциплина, умения, да познаваме автомобила и да знаем във всеки един момент какво може да стане, защото една секунда невнимание може да коства много“, обясни автомобилният състезател.
Липсата на контрол и дисциплина са основни предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Безопасността на пътя зависи не само от съобразената скорост, но и от контрола и уменията на водача, допълни Камбуров.
"Много от младите водачи са доста разсеяни – по време на шофиране говорят по телефона, заглеждат се, карат с несъобразена скорост, и това създава предпоставки за инциденти. Младите шофьори няма как да имат рутина и знания, особено с тези мощни и скъпи автомобили. Когато човек има нужната рутина и самоувереност и във всеки един момент знае какво прави, страхът е по-малко. Но когато човек загуби страха си, тогава става много опасен“, добави Пламен Камбуров.
Времето, предвидено за обучение на млади водачи в шофьорските курсове, според него е крайно е недостатъчно.
Още от категорията
/
Уважаван специалист по детска онкология и хематология ще консултира безплатно семейства във Варна
11:38
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.