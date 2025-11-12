Сагата със скандала и взаимните обвинения между представителите на ПГ на МЕЧ и "Величие" продължи и тази седмица. Днес лидерът на МЕЧ Радостин Василев пусна от парламентарната трибуна запис, на който се чува как депутатката от "Величие" Стилияна Бобчева заявява как ще подпише Мария Илиева, също депутат от "Величие", вместо нея, предаде репортер на "Фокус".
"Днес пуснахме запис, който е свързан с извършване на престъпление. Записът е от 24.09.20204 година, като в него става ясно кой е извършителят, часът и мястото на деянието. Извършителят е Стилияна Бобчева, която се чува да казва в записа следното "Аз Мимето (бел.ред Мария Илиева-депутат от "Величие") ще я изимитирам, че няма тука. Дай да я подпиша няколко пъти", каза Василев.
"Ние знаем, че и декларациите на Ивелин Михайлов са фалшифицирани от същата госпожа", каза лидерът на МЕЧ. Василев обясни, че записът му е пратен от Григор Здравков, който е бил свидетел, тъй като той е подписвал неговата- бил е кандидат-депутат на партията.
Улични мошеници. Влезнали са в Народното събрание с документи престъпление, измамили са много хора, източват държавната субсидия. Пирамидата приключва!", каза още той.
"Аз ще бъда кифла в парламента и ще св фръцкам", каза Василев, че се чува в записа. Василев обясни, че прокуратурата и ЦИК мълчат вече втора седмица по казуса.
Вижте целия запис ТУК:
"Аз ще бъда кифла в парламента": Радостин Василев с нови записи от скандала с "Величие"
