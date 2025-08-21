ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на доброволно почистваща плажа жена
Не толкова положителна е реакцията на друга дама, която започва конфронтация с жената, събираща отпадъците:
"Сега ли решихте да чистите? Аз съм дошла да си почивам, не да гледам боклук! Защо не го събирате в чували?“
Жената мълчаливо продължила да събира отпадъци. В този момент авторката на публикацията се намесва:
"А вие бихте ли прекъснали почивката си, за да помогнете, вместо да правите забележки? Тази жена го прави доброволно.“
"Какво ме интересува как го прави, аз искам да се пека…“ — отвърнала другата.
Дамата, почистваща плажа, любезно отвърнала, че щом намери чувал, ще го използва.
Авторката продължава разказа:
"Побеснях! Отидох до близкото заведение, взех голям чувал и се върнах. Заедно събрахме всичко, което беше натрупала. Докато го правехме, се приближи друга жена с боклук. Усмихна се и каза:
"Казват, че ако поне веднъж в живота си изхвърлиш чужд боклук, планетата става по-чиста.“
Погледнах знамето над нас. На него пишеше:
"Ти си твоята околна среда. Запомни това.“
И си дадох сметка — в душите на едни хора има градина, а на други — кочина“, завършва разказа си жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 656
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:25 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Утре ни очаква разваляне на времето!
10:18 / 21.08.2025
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:10 / 21.08.2025
Виктор Илиев вече е в ареста
09:53 / 21.08.2025
Българка, набедена, че е карала дрогирана: Килията беше тъмна! Ми...
10:23 / 21.08.2025
Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си...
09:17 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета