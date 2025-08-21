Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на доброволно почистваща плажа жена
Автор: Илиана Пенова 11:14Коментари (0)6
© Facebook/Цвети Янчева Попова
виж галерията
Жена споделя в социалните мрежи история от нашето Черноморие, която буди възмущение у мнозина. Случката се развива на плажа, където авторката става свидетел на друга жена, която доброволно събира боклуци сред камъните. Видяното много я радва.

Не толкова положителна е реакцията на друга дама, която започва конфронтация с жената, събираща отпадъците:

"Сега ли решихте да чистите? Аз съм дошла да си почивам, не да гледам боклук! Защо не го събирате в чували?“

Жената мълчаливо продължила да събира отпадъци. В този момент авторката на публикацията се намесва:

"А вие бихте ли прекъснали почивката си, за да помогнете, вместо да правите забележки? Тази жена го прави доброволно.“

"Какво ме интересува как го прави, аз искам да се пека…“ — отвърнала другата.

Дамата, почистваща плажа, любезно отвърнала, че щом намери чувал, ще го използва. 

Авторката продължава разказа:

"Побеснях! Отидох до близкото заведение, взех голям чувал и се върнах. Заедно събрахме всичко, което беше натрупала. Докато го правехме, се приближи друга жена с боклук. Усмихна се и каза:

"Казват, че ако поне веднъж в живота си изхвърлиш чужд боклук, планетата става по-чиста.“

Погледнах знамето над нас. На него пишеше:

"Ти си твоята околна среда. Запомни това.“

И си дадох сметка — в душите на едни хора има градина, а на други — кочина“, завършва разказа си жената.



Още по темата: общо новини по темата: 656
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:25 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Утре ни очаква разваляне на времето!
10:18 / 21.08.2025
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:10 / 21.08.2025
Виктор Илиев вече е в ареста
09:53 / 21.08.2025
Българка, набедена, че е карала дрогирана: Килията беше тъмна! Ми...
10:23 / 21.08.2025
Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си...
09:17 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
51-ото Народно събрание
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: