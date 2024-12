БАБХ: И лабораторията в Монпелие потвърди чумата по животните във Велинград

© Европейската референтна лаборатория в Монпелие, Франция, потвърди положителните проби за чума по дребните преживни животни (ЧДПЖ), взети от пет взаимосвързани животновъдни обекти във Велинград.



Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На събитието присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, главният ветеринарен санитарен инспектор доц. д-р Илиян Костов, изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински, зам.-изпълнителният директор на БАБХ д-р Валентин Атанасов, ветеринарният лекар от гр. Пловдив д-р Красимир Колев, регистрираният ветеринарен лекар д-р Александър Кехайов и официалният ветеринарен лекар д-р Александър Семерджиев, информира БАБХ.



Зам.-министър доц. Деян Стратев заяви: "Имаме протокол от Монпелие, който напълно потвърждава резултатите от нашата лаборатория за наличие на вируса и на антитела“. Той показа подписания протокол от Европейската референтна лаборатория, като обърна внимание, че вирусът в стадата от Велинград е същият като този в Гърция и Румъния. Според резултатите от Монпелие става дума за див вирус.



В рамките на пресконференцията трима от ветеринарните лекари, преглеждали стадото, представиха подробна хронология на събитията, снимки и видеоклипове, свързани с установяването на заболяването, като потвърдиха, че е имало симптоми на чума по ДПЖ. Д-р Колев разказа, че преди 9 ноември 2024 г. собствениците на засегнатите обекти във Велинград са търсили различни доктори и са прилагали лечение на животните с различни препарати. Един от стопаните се свързва с ветеринарен лекар от катедра "Инфекциозни заболявания“ на Тракийския университет в Стара Загора, като предоставят снимки и видеа на животни със симптоми, характерни за ЧДПЖ, включително кадри на мъртви овце.



По време на проведения разговор стопанинът съобщава за висока смъртност (40 агнета от общо 200) и описания на симптоми, съвпадащи с ЧДПЖ. Лекарят изказва съмнение за заболяването и препоръчва консултация с регистрирания ветеринарен лекар (РВЛ), който обслужва обекта. Въпреки това, собствениците се свързват с друг ветеринарен лекар от гр. Пловдив. При посещението си той извършва аутопсия и установява, че животните са слаби и кахектични, черният дроб и други органи имат жълтеникав оттенък. Констатира и наличието на множество мехури от ехинококоза (ехинококозата е паразит, който засяга и хората) и цистицерки по всички органи. Ветеринарният лекар също настоява собствениците да се свържат с техния РВЛ.



На 20 ноември РВЛ от ОДБХ-Пазарджик подава сигнал към официалния ветеринарен лекар (ОВЛ), вследствие на изпратени снимки от ветеринарния лекар от Стара Загора. Същия ден ОВЛ посещава засегнатите стопанства и ги поставя под възбрана.



С цел повишаване на общественото доверие, след първото пробовземане и положителните резултати, е извършено второ такова. Пробите бяха изследвани в Националната референтна лаборатория, акредитирана по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018, която притежава компетентност за анализ на вируси чрез PCR и ELISA методи, съгласно изискванията на WOAH Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. "Лабораторията разполага с правото и компетентността да извършва допълнителни изпитвания на вирусни заболявания извън акредитацията, на база налични ресурси и международно признати методи“ – изясни доц. Илиян Костов.



В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625 пробите бяха изпратени за потвърждение в Европейската референтна лаборатория в Монпелие, която е референтна за целия Европейски съюз.



Доц. Костов подчерта важността на биосигурността и отговорността на стопаните. "Стопанинът е отговорен да извика ветеринарен лекар и е задължен да отразява в системата всяко движение на животните, смърт или продажба на такова“. Освен това, доц. Костов изясни статута на гръцката лаборатория, извършила изследването на пробите на стопаните. "Въпросната лаборатория в Солун не е официална и акредитирана да извършва изследвания за PPR“, се казва в официално писмо от гръцките ветеринарни власти.



Д-р Даниел Денев изясни симптоматиката на заболяването и подчерта, че установеният вирус на чума по ДПЖ във Велинград се характеризира с по-ниски нива на смъртност. "Това не значи, че не може да се стигне до мащабни поражения. Собствениците твърдят, че няма смъртност, но такава има и ние го видяхме. Може и сега да има, но ние няма как да разберем това, понеже не сме допуснати в обекта“.



Д-р Патарински представи мерките, предприети за ограничаване на разпространението на заболяването и разсея манипулативна информация относно специализиран бюджет. "Схемата за държавна помощ за унищожаване на мъртви животни се изпълнява по указания, одобрени от Европейската комисия (ЕК), и финансирана от Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ). Тя компенсира разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на животински трупове в лицензирани обекти и е насочена към животновъди, малки и средни предприятия, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2022/2472“ – допълни д-р Патарински.



Схемата обхваща само вече умрели животни и не се прилага при евтаназия, свързана с епизоотични мерки, какъвто е случаят с Чума по дребните преживни животни (ЧДПЖ). Системата за унищожаване на мъртви животни се прилага съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Регламент (ЕО) № 1069/2009, които изискват своевременно транспортиране и обезвреждане с цел защита на здравето на животните и хората. В случая с ЧДПЖ във Велинград схемата за държавна помощ не е приложима.



Д-р Светлозар Патарински заяви: "В сряда очакваме Европейската комисия да изпрати екип от експерти, които да проверят този случай на чума по ДПЖ у нас, след като вече е наложен първия кръг от санкции и е забранено движение от област Пазарджик.