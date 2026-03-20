БАБХ откри двойно количество пестициди над нормата и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина
До момента в нашата страна са внесени три пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество почти 118 500 тона. От тях се взимат проби още на пристанището, преди разтоварването на корабите.
Лабораторните резултати за първите два кораба показаха наличие на остатъчни количества от два пестицида, които надвишават три до пет пъти допустимите количества.
Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците.
Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.
Очакват се още кораби със слънчоглед от Аржентина, които също ще бъдат подложени на стриктен контрол.
Още от категорията
Румъния, България и 11 други държави започват най-голямото многонационално учение в Черно море
09:44
Енергийни експерти: Интелигентните електромери ще ни дават достъп до данни в реално време и лесно ще следим сметките за ток
19.03
Силвия Пейчева: Несигурната международна обстановка ни дава шанс да напомним на българските туристи, че у нас се почива най-добре
19.03
