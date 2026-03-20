Два пъти над нормата е количеството на пестицида делтаметрин, открито в аржентинския слънчоглед от третия кораб, пристигнал в България в началото на тази седмица. Пробите бяха взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в присъствието на български зърнопроизводители.До момента в нашата страна са внесени три пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество почти 118 500 тона. От тях се взимат проби още на пристанището, преди разтоварването на корабите.Лабораторните резултати за първите два кораба показаха наличие на остатъчни количества от два пестицида, които надвишават три до пет пъти допустимите количества.Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците.Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.Очакват се още кораби със слънчоглед от Аржентина, които също ще бъдат подложени на стриктен контрол.