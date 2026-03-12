БАБХ проверява храните в учебните заведения
©
До момента са извършени 339 проверки. В рамките на контролната дейност инспекторите на Агенцията са взели общо 427 проби за лабораторен анализ от пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за производство на тестени изделия.
При проверките са установени несъответствия, свързани с използване на бяло саламурено сирене, произведено по БДС, вместо продукт със защитено наименование за произход, в нарушение на Наредба № 2/2021 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. Констатирани са също случаи на некоректно етикетиране, неспазване на изискванията за контрол на доставчиците, наличие на храни без документи за произход и пропуски при поддържането на системата за управление на безопасността на храните.
За установените несъответствия са връчени 17 предписания, съставени са 21 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията. Установено е и производство на закуски в обект, нерегистриран по Закона за храните. По случая е връчена заповед за спиране на дейността.
Проверките на Агенцията продължават, а след приключването на контролните действия, ще бъдат оповестени и цялостните резултати от тях.
Още от категорията
/
Запрянов: Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион
14:08
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
13:46
Спорт Тото приключва 2025 г. с отлични финансови резултати, ръст по ключови показатели и над 95 млн. евро наличност
11:09
"ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
11:06
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Икономист: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.