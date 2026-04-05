Близо половин тон храни и препарати за растителна защита иззеха инспектори от дирекция "Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП "Калотина“.

Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция "Митници“ и Гранична полиция, съобщават от агенцията за ФОКУС.

При проверка на микробус с българска регистрация, влизащ от Сърбия, митническите служители са открили кайма, сирене, паприка и картофи без необходимите придружаващи документи. В същия автомобил са намерени и 12 опаковки с препарати, забранени за използване в Европейския съюз. За случая незабавно са уведомени инспектори от БАБХ. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните контролно-пропускателни пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска на територията на ЕС несъответстващи на изискванията и потенциално опасни храни, фуражи и препарати.