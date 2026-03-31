Над 230 к.г млечни продукти без документи за произход са иззети на ГКПП "Капитан Андреево“, съобщава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция "Митници“.Вчера, 30 март, митничари са спрели за проверка микробус с българска регистрация, влизащ в страната от Турция. В него е намерено значително количество сирене, кашкавал и др. без необходимите придружаващи документи. За случая незабавно са уведомени инспекторите на БАБХ. Съставен е протокол за изземване. Продуктите ще бъдат унищожени.Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на храни с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето на потребителите и за безопасността на хранителната верига в България и Европейския съюз.