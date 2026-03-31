Повече от 2,4 тона месо и месни заготовки с нарушения на изискванията за безопасност и проследимост са открити в магазин в Плевен. Проверката е извършена след подаден сигнал. Обектът е затворен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен, информират от БАБХ.Инспекторите са установили, че част от месото е без идентификационна маркировка и етикет за произход, друга - без етикети на български език, а трета – с изтекъл срок на годност. Констатирани са лоши хигиенни условия в обекта и служители с изтекла валидност на личните здравни книжки.Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата, която държи магазина. Ще й бъде съставен акт. Цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж.