Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори обект в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания. В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси.Съгласно новия подход на БАБХ за кръстосан модел на контрол, при който екипи от една област извършват проверки в друга, в обекта в Монтана са работили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София град. Те са констатирали силно занижена хигиена във всички производствени помещения и прилежащите площи. Допълнително е отчетен ограничен достъп до съхраняваните храни и суровини в хладилните камери, което е възпрепятствало пълната им идентификация.Сред най-сериозните нарушения е едновременното съхранение на суровини и готова продукция, както и на други животински храни и фуражи. Според контролните органи това създава сериозни рискове за безопасността на храните.В резултат на констатациите ОДБХ – Монтана е издала заповед за незабавно спиране на дейността на обекта. Предприятието е запечатано със съответните обозначителни стикери, а информацията е вписана в официалния регистър. Контролът се осъществява със съдействието на полицията.Работата в обекта продължава. Предстои пълен опис на наличните храни, проверка на технологичната документация и проследяване на произхода на суровините. Ако се установят продукти с изтекъл срок на годност или без необходимите документи, те ще бъдат унищожени. Взети са проби за лабораторни изследвания. Резултатите ще определят последващите действия на контролните органи.Предприятието попада в категорията на обектите с висок риск и подлежи на засилен контрол. Възобновяване на дейността му ще бъде възможно едва след пълно привеждане в съответствие с хигиенните и технологични изисквания, с особен акцент върху помещенията за обработка и съхранение на храни, както и върху използваното оборудване.