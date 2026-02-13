Reuters отрази зловещата история от "Петрохан-Околчица", няколко дни по късно и ВВС помести информация за убийството.
Ето какво пише британската медия:
Шестима души са загинали при предполагаемо убийство-самоубийство в българските планини, съобщават властите
Шестима души са били открити мъртви при предполагаемо убийство-самоубийство в планински масив в Западна България, съобщиха властите.
Три тела, включително това на 15-годишен тийнейджър, са били открити в неделя в кемпер, паркиран в отдалечена местност в Стара планина. Следователите заявиха, че те са свързани с други трима души, открити мъртви близо до изгоряла хижа шест дни по-рано.
Полицаите заявиха, че записите от камерите за видеонаблюдение показват двете групи да се сбогуват в хижата, а тримата, които остават на мястото, по-късно са заснети да я запалват.
Изпълняващият длъжността главен прокурор на България Борислав Сарафов заяви, че случаят съдържа "по-шокиращи подробности“ от "Туин Пийкс“ – драмата за разследване на убийство в американски град, известен с дърводобива си.
Прокурорите заявиха, че смъртта им вероятно е резултат от убийство-самоубийство или самоубийство, което предизвика бурни спекулации в страната и критики към разследването.
Началникът на националната полиция определи случая като "безпрецедентно престъпление“, различно от всички други, наблюдавани досега в страната.
Първите трима мъже – на 45, 49 и 51 години – бяха намерени мъртви близо до изгоряла хижа на 2 февруари, съобщиха местните медии, цитирайки българското министерство на вътрешните работи.
Всички са имали огнестрелни рани и "нямало следи от борба“ или други травми, заяви пред репортери в понеделник Наталия Николова от Апелативната прокуратура в София.
Шест дни по-късно полицаите откриха двама мъже и 15-годишно момче мъртви в паркиран кемпер.
"Лицата са свързани с делото "Петрохан“, заяви пред репортери началникът на националната полиция Захари Васков.
Той добави, че те са имали рани от изстрели, които изглежда са били произведени вътре в превозното средство. По-късно прокуратурата съобщи, че аутопсиите сочат, че вероятно е имало две убийства и едно самоубийство.
Повечето от жертвите са били членове на неправителствена организация за опазване на природата, заявиха официални представители.
BBC се впечатлиха от случая "Петрохан-Околчица"
© Reuters
Още по темата
/
Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
11:43
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
10:33
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
12.02
Коларова за "Петрохан": Истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира
12.02
Още от категорията
/
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
15:10
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.