ББР и ОББ подписаха договор за финансиране на стойност 100 млн. евро
Договорът е сключен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и е в рамките на максималния размер на държавните гаранции, които могат да бъдат предоставяни съгласно Закона за ББР.
Заемът, предоставен от ОББ на ББР, подкрепя изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (2025-2029 г.), както и на Инвестиционната програма за общински проекти, при стриктно спазване на приложимото законодателство в областта на държавните помощи.
"Това споразумение е важна стъпка в разширяването на сътрудничеството ни с ОББ и в подкрепата на приоритетни за държавата програми с дългосрочен икономически и социален ефект“, коментира Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на Българската банка за развитие.
"За ОББ партньорството по тази програма е важен елемент от стратегията на банката за развитието на устойчива, енергийно ефективна среда и реализацията на важни общински проекти, които ще доведат до подобряване на живота на българските граждани", сподели Добромир Добрев, изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ.
Документът е част от последователните усилия на ББР и ОББ за подобряване на социално-икономическата среда в страната. През декември двете банки подписаха гаранционно споразумение по програма InvestEU за финансиране на МСП и устойчиви инвестиции на стойност над 335 млн. евро.
Споразумението отразява стратегическата роля на ББР като публична финансова институция, фокусирана върху финансирането на приоритетни национални програми и проекти с висок социален ефект.
