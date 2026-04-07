Допълнителни 13 400 места ще осигури БДЖ по време на Великденските празници, научи Burgas24.bg.

Става въпрос за периода между 8 и 14 април.

От превозвача препоръчват хората да закупят билета си възможно най-рано, да не разчитат на набавянето му в последния момент на гишетата в гарата на заминаване и да планират предварително своето прибиране, тъй като продажбата на билети ще бъде преустановявана при запълване на влаковете.

При закупуване на двупосочен билет, пътуващите могат да ползват намаление между 10% и 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

За клиентите, които предпочитат да закупят билети за своето пътуване от билетните каси, вече е в ход предварителна продажба за всички пътуващи през празничния период влакове.

Клиентите на БДЖ могат да закупуват билети за своето пътуване и посредством онлайн системата за продажба на железопътни билети, която е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ - www.bdz.bg, както и на електронен адрес: ТУК!