|БДЖ предлага отстъпки
БДЖ предлага и допълнителни преференции за всички ученици и студенти, които са закупили железопътна карта "Учащ". Срещу тази карта, учащите могат да закупят отново с 50 % отстъпка и абонаментна карта за един или три месеца, като по този начин цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска. Допълнително предимство е фактът, че абонаментните карти важат за пътуване както с пътнически, така и с бърз влак, без да се доплаща разлика в цената заради различната категория на влака.
Учащите на възраст до 26 навършени години ползват допълнителни намаления и при пътувания в група. "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД предлага 75 % намаление от редовната цена на билетите за организирани групи от минимум 10 души. За целта е необходимо да се представи писмо и поименен списък в два екземпляра с посочени дати на раждане на участниците в групата, заверени с подпис и печат от учебното заведение. В случай, че пътуващите в групата ученици или студенти са от различни учебни заведения, тогава те задължително трябва да представят и железопътна карта "Учащ". Преподавателите, които придружават групата (1 преподавател на 10 учащи), ползват също 75 % намаление от цената на билета.
За улеснение на учебните заведения, националният железопътен превозвач предлага унифициран формуляр за заявка за групово пътуване. Този формуляр, както и пълното съдържание на регламента за организиране на групови пътувания, са публикувани на официалната интернет страница на дружеството (www.bdz.bg).
Ръководството на БДЖ пожелава на всички ученици и студенти успешна учебна година!
Още по темата:
