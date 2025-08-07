Новини
БДЖ въвежда двойно обозначение на цените на билетите
Автор: ИА Фокус 14:21Коментари (0)120
©
"БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД въвежда от утре двойно обозначение на цените - в лева и в евро. То ще се прилага за всички хартиени превозни документи, електронни билети, както и в ценовата информация на официалния сайт на БДЖ до 08.08.2026 г.

В периода от 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г. клиентите ще могат да извършват разплащания както в лева, така и в евро. В този едномесечен преходен период, при плащане в брой с левове или евро, ресто ще се връща в евро. След изтичането му, от 01.02.2026 г. всички плащания в брой за превозни документи ще се извършват единствено в евро, независимо че цените ще продължат да бъдат показвани и в двете валути.

Заради техническа подготовка на системата за резервация и билетоиздаване е планирано временното ѝ прекъсване. В интервала от 23:45 ч. днес до 02:30 ч. на 08.08.2025 г. няма да се издават превозни документи от билетни каси, PDA устройства, автомати за билети и онлайн платформата на БДЖ, поради актуализация и настройка на системата.



