БФБ: Допускането на твърде бурно развитие на туризма може да бъде фатално за защитените територии
Автор: Емануела Вилизарова 17:36Коментари (0)128
Конгресът на IUCN гласува в подкрепа на Предложение 130 (Motion 130), "Засилване на ограниченията срещу неустойчивата туристическа инфраструктура“. Преди Световния конгрес за опазване на природата на IUCN през октомври 2025 г., членовете одобриха с огромно мнозинство (повече от 98%) Предложение 130, призовавайки за по-строги ограничения върху неустойчивата туристическа инфраструктура в защитените територии от категория I и II на IUCN.

Това предложение беше инициирано от албанската екологична организация PPNEA и е подкрепено от 14 партньорски организации от 13 държави, включително EuroNatur, BirdLife International, Tour du Valat, Wetlands International, БФБ и други. Това, което започна като призив от малка страна като Албания срещу спорните изменения в Закона за защитените територии (Закон № 21/2024), сега се превърна в глобално движение на Международния съюз за защита на природата (IUCN) – единствената организация, която обединява правителства, учени и неправителствени организации за опазване на природата. "Заедно потвърдихме един основен принцип: туризмът не бива да се развива за сметка на защитените територии и природата. Принцип, който често се погазва в България.“ – споделя Йорданка Славова, изп. директор на БФБ.

Приемането на Закон № 21/2024 в Албания, защитен с фалшивия наратив за "следване на критериите на IUCN“, отвори вратата за туристически комплекси, летища и енергийни съоръжения дори в националните паркове. Този опасен прецедент доведе до разработването на Motion 130, за да се гарантира, че правителствата по целия свят не могат да използват подобни вратички, за да оправдаят унищожаването на природата под прикритието на туризма. Предложението призовава албанското правителство да възстанови ограниченията върху развитието на тежка инфраструктура и луксозни курорти в защитените зони като условие за напредък в присъединяването към ЕС.

От крайбрежните влажни зони на Албания и старите пясъчни дюни на Вьоса-Нарта до подобни казуси по целия свят, Motion 130 сега е силно международно напомняне към правителствата за значението на защитени зони. Макар гласуването да е голям успех, работата не е приключила - без незабавни действия и непрекъснат натиск, правителствата могат да продължат да осъществяват разрушителни проекти в националните паркове, игнорирайки както европейските изисквания, така и глобалната позиция на IUCN.

Българска фондация Биоразнообразие също подкрепи Motion 130, позовавайки се на опита в България и непрекъснатите заплахи върху защитените територии, често удобно прикрити зад националния туристически интерес. Примерите по нашето Черноморие и по високите планини не намаляват, особено актуалните точно в този момент случаи с урбанизирането на части на Природен парк "Сините камъни“ и унищожаване на ценни горски хабитати в Алепу, отново за сметка на нови хотелски комплекси.

През ноември 2024 г. общинският съвет в Сливен реши да обяви две местности – Карандила и Даулите от Природен парк "Сините камъни“ за курорти, за да може "да ги развива“. Без оценка, без План за управление на парка, на парче, отваряйки вратата за намаляване на територията на парка и неконтролирана урбанизация.

Защитените територии са съвсем малка част от площта на България - едва 5%, а природните екосистеми са важни за здравето и сигурността на хората – те пречистват въздуха, задържат водите, намаляват щетите от зачестяващите природни бедствия.

"Ние вярваме, че опазената природата е ресурс за развитието на регионите като дестинации за туризъм, но допускането на твърде бурно развитие на туризма може да бъде фатално за защитените територии, а и за самия туризъм и приходи на местната икономика.“ – споделя Славова и не крие радостта си от международната подкрепа, която това Предложение 130 получи.








